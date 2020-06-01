في اليابان… اقتراح بحظر استخدام الهاتف الذكي أثناء المشي





اقترح مسؤولون يابانيون في مدينة بالقرب من العاصمة طوكيو حظر استخدام الهاتف المحمول أثناء المشي في أول توجه من نوعه في البلاد.

وذكرت وسائل إعلام أن المسؤولين في مدينة ياماتو أرجعوا سبب طرح مشروع القانون على مجلس المدينة إلى زيادة الحوادث الناتجة عن تحديق الناس في هواتفهم أثناء السير.

وفي الوقت نفسه شددوا على أن الهدف من الأمر هو نشر الوعي حيث أنه لن تفرض غرامات على المخالفين.

ويحظر في عدة مناطق في اليابان التدخين أو الأكل أثناء السير.

وذكرمسؤول أن عدد الحوادث بين الأشخاص الذين يستخدمون الهواتف أثناء ركوب الدراجات والمشاة في اليابان يزداد، مشيرا إلى أنه يقدر متوسط مجال الرؤية للمشاة أثناء التحديق في الهاتف الذكي بنسبة 5 في المائة مما تأخذه أعيننا بشكل طبيعي.

سبوتنيك

شارك الموضوع :





