السفير الصيني : مستمرون في التعاون مع السودان





أكد سفير جمهورية الصين الشعبية بالخرطوم ماشين مين تواصل التعاون بين بلاده والسودان لمجابهه جائحة الكرونا وأن التعاون بين الدول كفيل بتمكينها من هزيمة المرض.

وقال السفير لدي مخاطبته الاجتماع المشترك بين فد الخبراء الصحي الصيني الذي يزور البلاد حاليا و اللجنة الفنية للطواري بوزارة الصحة الاتحادية ان الصين تسعى لتقديم الدعم للسودان بأفضل مايمكن بالتشديد على تبادل الخبرات بين البلدين في هذا المجال.

وأشار إلى تقاسم البلدين للتجارب في مجال المراقبة والتحكم في مكافحة كورونا وان الوفد الفني الذي يعثته بلاده يعد مؤشرا مهما للتعاون بين البلدين ويعكس اواصر الصداقة بين الشعبين و البلدين وقال ان بلاده عازمة على إستمرار الدعم الصيني الطبي للسودان.

ونقل سيادته تحيات الجانب الصيني حكومة وشعبا للحكومة للشغب السوداني مثمنا وقوف السودان بجانب الصين في مجابهة جائحة كروونا مؤخرا مؤكد ان الدعم السوداني وجد استحسان وتقدير كبيرين وان زيارة الوفد الصيني تأتي رداً للوقفة السودانية عندما اجتاحت الكورونا الصين قبل ثلاثة اشهر وكان للسودان حينها موقف مشهود

سونا

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