هل اختفى فيروس كورونا فى إيطاليا؟.. منظمة الصحة العالمية تكشف





ردت منظمة الصحة العالمية على تصريح الطبيب الإيطالي البارز، ألبرتو زانجريلو، رئيس مستشفى سان رافاييل في ميلانو، قال فيه إن فيروس كورونا المستجد لم يعد موجوداً في إيطاليا، التي كانت بؤرة لتفشي الفيروس في القارة الأوروبية، حيث قال مايكل راين، مدير برنامج التدخل الطارئ لدى منظمة الصحة العالمية، إنه يجب أن نكون حذرين بشكل استثنائي لعدم إعطاء الانطباع بأن الفيروس قرر فجأة، وبمفرده أن يصبح أقل تسبباً للمرض، الوضع ليس كذلك على الإطلاق.

وأضاف مدير برنامج التدخل الطارئ لدى منظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر اليوم الإثنين، أن فيروس كورونا المستجد لا يزال فيروساً قاتلا، وآلاف الأشخاص لا يزالون يموتون كل يوم.

وتابع مدير برنامج التدخل الطارئ لدى منظمة الصحة العالمية: “نحن لا نعرف ما إذا كانت هذه هي الحال بالنسبة لكورونا، ولكن من المحتمل أن ليس الفيروس نفسه هو الذي صار أقل ضراوة، ولكن نحن كمجتمع، نجحنا في تقليل عدد المعرضين للفيروس وشدته ومدى تكرار التعرض له، وفي الظاهر، يبدو الفيروس أضعف لكنه قد يكون أضعف لأننا نتحسن فى معرفته وإدارته، وليس لأنه يضعف، وآمل أن يضعف الفيروس، هذا ما نأمله جميعا، لكننا لا نستطيع الرهان على ذلك في هذه المرحلة.

اليوم السابع

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