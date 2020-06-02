الدفاع الروسية تعتزم إجراء اختبارات لقاح فريد ضد “كوفيد-19”





أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إجراء اختبارات لقاح ضد “كوفيد-19″، في المعهد المركزي الثامن والأربعين للأبحاث العلمية التابع لوزارة الدفاع الروسية، حيث تم سابقا دراسة لقاحات فيروس إيبولا ومتلازمة الشرق الأوسط .

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: “ستجرى التجارب السريرية للقاح ضد عدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، في معهد البحوث المركزي الـ48 التابع لوزارة الدفاع الروسية، حيث سبق بالفعل دراسة فعالية وقائية اللقاحات المعدلة وراثيا الخاصة بحمى إيبولا النزفية ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية ولقاح الإنفلونزا الشامل واختبارها بنجاح”.

وأشار البيان إلى أن “وزارة الدفاع الروسية أكملت اختيار المتطوعين لإجراء التجارب السريرية على لقاح محلي فريد لعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وأضاف أن وصول المجموعة الأولى من المتطوعين العسكريين إلى المؤسسة الطبية للفحص والتحضير لتجربة اختبار اللقاح ستتم في الـ 3 من حزيران/يونيو الجاري.

كما أشار بيان الدفاع الروسية إلى أنه جرى اختيار 50 عسكريا لاختبار اللقاح، من بينهم خمس سيدات، تم فحصهم واختبارهم جميعاً.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد صرح، في وقت سابق، باجتماع عبر الفيديو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن معهدا عسكريا يشارك في تطوير لقاح ضد “كوفيد-19″، وستكتمل التجارب السريرية بحلول نهاية يوليو/ تموز.

سبوتنيك

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