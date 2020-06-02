إيفانكا تسرق الأضواء بفستان بقيمة 1800 دولار وكمامة طبية





خطفت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأضواء في رحلتها إلى فلوريدا للانضمام لحفل إطلاق شركة “سبيس إكس” الخاصة رحلة إلى الفضاء، السبت 30 مايو/أيار 2020.

وارتدت إيفانكا في رحلتها فستانا صيفيا أبيض اللون زين بوردة صفراء، كما وارتدت كمامة طبية تناسقت بألوانها وزخرفتها مع ألوان فستانها.

وبحسب ما نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني، فإن الفستان الذي أرتدته من “ليلا روز” يصل سعره لـ1790 دولار أمريكي.

وسافرت إيفانكا مع أبنائها، أربيلا البالغة من العمر 8 سنوات، و ابنها جوزيف صاحب الـ6 أعوام، برفقة زوجها، وارتدوا جميعهم الكمامات الطبية.

وحضرت العائلة إطلاق أول رحلة مأهولة لإدارة الفضاء والطيران الأمريكية “ناسا” انطلاقا من الأراضي الأمريكية منذ تسع سنوات.

كما تعتبر أول رحلة فضائية لشركة خاصة على متنها أشخاص، حيث تعد المهمة حاسمة لمستقبل الرحلات الجوية المأهولة واستراتيجية “ناسا” للعمل مع الشركات الخاصة.

سبوتنيك

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