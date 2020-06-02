الشرطة الإسرائيلية تعتقل شخصا يشتبه به في تهديد نتنياهو بالقتل





ألقت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، القبض على شخص، يشتبه بإرساله تهديدات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

أفادت الخدمة الصحفية التابعة للشرطة الإسرائيلية، بأن قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية ألقى القبض على شخص يشبه بإرساله تهديدات لرئيس الوزراء الإسرائيلي.

وقال البيان: “ألقت وحدة الشرطة الخاصة 433 المعنية بالأمن السيبراني القبض على مشتبه به يعيش في شمال إسرائيل في نشر تهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي لرئيس الوزراء.”

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم أمس الاثنين، إنه قدم شكوى إلى الشرطة بشأن تهديدات وصلت له ولعائلته بقطع رؤوسهم.

وبحسب موقع “تايمز أوف إسرائيل”، كتب نتنياهو في منشور على “فيسبوك”، الآتي:

“قبل بضعة أيام قدمت شكوى إلى الشرطة بشأن سلسلة من التهديدات بقتلي أنا وعائلتي. اليوم، لسوء الحظ، كان عليّ تقديم شكوى أخرى ضد رجل يفصل كيف كان ينوي قتلي وعائلتي”.

سبوتنيك

شارك الموضوع :





