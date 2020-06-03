“مناع” يكشف أسباب اعتقال “الطيب مصطفى” قائلا: “سنطبق القانون ولو انطبقت السماء والأرض”





قال المتحدث باسم «لجنة تفكيك نظام الإنقاذ» صلاح مناع لـ«الشرق الأوسط»، أمس الثلاثاء، إن «الشرطة ألقت القبض على “الطيب مصطفى” وسلمته للنيابة العامة للتحري معه على خلفية مقال نشره في صحيفة الانتباهة أهان فيه الدولة.

وحث فيه كتائب الدبابين على تقويض النظام، وهدد باستخدامهم لتقويض الحكومة الانتقالية، وتغيير النظام بالقوة، إضافة إلى تشكيكه في ذمة أعضاء اللجنة».

وبحسب مناع، فإن مصطفى «اتهم أعضاء في اللجنة بالرشوة، ودعا إلى تقويض النظام الدستوري».

وأضاف «هو يتحدث عن القانون وفتحنا له بلاغات بموجب القانون، وسيواجه كل القوانين التي خرقها، سنطبق القانون ولو انطبقت السماء والأرض».

صحيفة السوداني

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