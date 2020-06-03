ترامب: وجود روسيا في مجموعة السبع الكبار تتطلبه العقلانية





قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وجود روسيا في مجموعة الدول السبع تتطلبه العقلانية، مشيرا إلى أن نصف الاجتماعات في المجموعة مخصصة لروسيا.

موسكو – سبوتنيك. قال ترامب في مقابلة مع راديو “فوكس”: “حسنًا، لقد ساعدنا في الصناعات النفطية، وقمنا بدعمها، والآن يمكننا توفير ملايين الوظائف في تكساس ونورث داكوتا وأماكن أخرى في أوكلاهوما، الآن الإنتاج مستقر هناك، الأسعار مؤخرا انخفضت إلى الصفر، كان ذلك سيكلف خمسة ملايين وظيفة”.

وتابع: “لدينا مجموعة السبع، هو (بوتين) ليس هناك، ونصف الاجتماعات مخصصة لروسيا، إذا كانت موجودة، فسيكون حلها أسهل بكثير”.

وأعلن ترامب مؤخرا، أنه سيتم تأجيل قمة مجموعة السبع إلى شهر أيلول/ سبتمبر القادم، مؤكدا أنه يخطط لدعوة روسيا وكوريا الجنوبية وأستراليا والهند للمشاركة في القمة.

وقال البيت الأبيض: “أفاد الرئيس ببعض الأخبار عن اجتماع مجموعة السبع….سيتم تأجيل القمة إلى شهر أيلول/ سبتمبر القادم، ويخطط لدعوة روسيا وكوريا الجنوبية وأستراليا والهند”.

واعتبر الرئيس الأمريكي أن مجموعة السبع بشكلها الحالي تمثل “مجموعة عفا عليها الزمان”، مبينا أنها لا تعكس التطورات الحالية في العالم بقدر كاف.

سبوتنيك

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