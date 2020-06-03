إصابات ووفيات جديدة بـ(كورونا) وارتفاع التعافي إلى (1711) حالة





أعلنت وزارة الصحة الإتحادية، تسجيل (7) وفيات و(189) حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، فيما بلغ عدد المتعافين (86).

وقال التقرير الوبائي ليوم الثلاثاء، إن (137) من الحالات الجديدة سُجلت بولاية الخرطوم، (20) بولاية الجزيرة، حالة واحدة بشمال كردفان، (9) حالات بالقضارف، (3) حالات بسنار، (5) حالات بالشمالية، حالتان بنهر النيل، (6) حالات بالنيل الأبيض، حالتان بشرق دارفور، حالة بغرب كردفان، و(3) حالات بالنيل الأزرق.

وأوضح التقرير الوبائي أن العدد الكلي للحالات بلغ (5499) والوفيات (314)، فيما بلغ عدد المتعافين (1711) حالة.

ودعت وزارة الصحة، إلى ضرورة الإلتزام بقانون الطوارئ الصحية والبقاء في المنازل وتطبيق الإرشادات الوقائية (التباعد الإجتماعي– غسل اليدين– آداب العطس السعال والتبليغ الفوري).

الصيحة

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