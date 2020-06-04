ترامب يقول إنه لن يحتاج للاستعانة بالجيش على الأرجح للتصدي للاحتجاجات





قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه لا يعتقد أنه سيحتاج إلى الاستعانة بقوات الجيش للتصدي للاحتجاجات التي أشعلها مقتل رجل أسود أعزل في مدينة منيابولس على يد الشرطة أثناء اعتقاله.

وقال ترامب في مقابلة مع تلفزيون نيوزماكس ردا على سؤال عما إذا كان سيرسل الجيش إلى أي مدن بعد الاحتجاجات التي شابها العنف في بعض الأحيان بسبب مقتل جورج فلويد قائلا،”لا أعتقد أننا سنضطر لذلك”.

كان الرئيس الأمريكي قد قال في السابق إنه قد يستعين بقوات الجيش في الولايات التي تخفق في كبح الاحتجاجات العنيفة.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق، أنه ما لا يقل عن 9.3 ألف شخص في الولايات المتحدة، اعتقلوا منذ بدء الاحتجاجات على خلفية مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي، جورج فلويد، على يد عناصر شرطة في مينيابوليس.

ووفقاً لوكالة “أسوشيتد برس”، تم اعتقال 2700 شخص في لوس أنجلوس وحدها. وتليها نيويورك، حيث تم اعتقال حوالي 1500 شخص منذ بدء الاحتجاجات. كما أحتجز عدة مئات من الأشخاص في مدن رئيسية مثل دالاس وهيوستن وفيلادلفيا، وفقا لرويترز.

ويشار إلى أن العدد الدقيق للقتلى والجرحى في جميع أنحاء البلاد لا يزال مجهولا. بينما لا تزال ملابسات القتل غير واضحة في عدد من الحالات.

سبوتنيك

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