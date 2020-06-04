فنانون يحييون الذكرى الأولى لفض الإعتصام





أحيا عدد من نجوم الفن الذكرى الأولى لفض الإعتصام التي تصادف اليوم الثالث من يونيو، وكتب الفنان الشاب أحمد الصادق على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: (لن ننسى ولن نغفر والدم قصاده الدم وحقكم أمانة في رقبتنا والثورة مستمرة)، وقال الفنان الشاب فضل أيوب تمر اليوم ذكرى حزينة، الذكرى السنوية الأولى على حادثة فض إعتصام الثوار السلميين أمام القيادة العامة، وأضاف أيوب: في هذا اليوم الحزين نعزي أنفسنا في الذين فقدناهم في ذلك اليوم ونحي بسالة الثوار والكنداكات وتضحياتهم في سبيل الحرية والسلام والعدالة، كما نُعزي أُسر الشهداء الصابرين أمام تأخير تحقيق العدالة وأسر المفقودين الذين يحدوهم الأمل في رجوع أبنائهم في القريب العاجل بإذن الله.

من جانبه أعلن الموسيقار الكبير محمد الأمين من مقر إقامته بلندن عن لقاء خاص مساء اليوم مع جمهوره عبر بث مباشر على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك بمناسبة الذكرى الأولى لفض الإعتصام.

صحيفة آخر لحظة

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