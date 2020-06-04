الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير





أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الخميس، وفاة الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود.

وبحسب بيان الديوان الملكي: “سيوارى جثمانه الثرى يوم غد الجمعة في الرياض”، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

​ونعى أمراء وشخصيات عبر منصات التواصل الاجتماعي الأمير الراحل.

​والأمير سعود هو الابن الثالث للأمير عبد الله بن عبد العزيز، جده الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، ملك السعودية الثالث والحاكم السادس عشر من أسرة آل سعود والابن الثالث من أبناء الملك عبد العزيز مؤسس المملكة.

سبوتنيك

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