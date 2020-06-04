اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان





مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الخميس 4 يونيو 2020م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 137.00جنيه

الريال السعودي : 36.53جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

اليورو : 153.44 جنيه

الدرهم الإماراتي : 37.53جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

الريال القطري : 37.56 جنيه

الجنيه الإسترليني : 171.25جنيه

الجنيه المصري : 8.56جنيه

ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.

ملحوظة: الأسعار أعلاه للتعامل النقدي (الكاش) في الخرطوم.

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