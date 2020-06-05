رونالدو يدخل نادي المليار “منفردا”





دخل أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو التاريخ مجددا، لكن هذه المرة من باب الأموال، وفقا لتقرير حديث نشرته مجلة “فوربس” الاقتصادية.

فقد أكدت المجلة أن رونالدو (35 عاما)، بات أول لاعب كرة قدم في تاريخ اللعبة يتقاضى مليار دولار أو أكثر إجمالا، على مدار مسيرته المهنية.

وتحصل رونالدو خلال الأشهر الـ12 الأخيرة على 105 ملايين دولار كدخل سنوي إجمالي، سواء من راتبه مع يوفنتوس الإيطالي أو من إيرادات الإعلانات والمداخيل الأخرى، علما أن المجلة وضعته في المركز الرابع من حيث إجمالي الدخل السنوي بين مشاهير العالم حاليا.

وبات رونالدو ثالث رياضي في التاريخ يتخطى إجمالي ما تحصل عليه في مسيرته حاجز المليار دولار بينما هو مستمر في مزاولة الرياضة، بعد أسطورة الغولف تايغر وودز الذي فعلها في 2009، والملاكم الشهير فوليد مايويذر عام 2017.

وبالتالي يصبح لاعب ريال مدريد الإسباني سابقا أول رياضي للعبة جماعية يدخل “نادي المليار” في التاريخ.

وخلال مسيرة في الملاعب استمرت لـ17 عاما، حصل صاحب الكرات الذهبية الخمس على 650 مليون دولار من لعب كرة القدم فقط، ومن المتوقع أن يصل إجمالي دخله من اللعبة إلى 765 مليونا مع نهاية عقده في تورينو بعد موسمين من الآن.

وأتى ميسي في المركز الثاني من حيث أعلى الرياضيين راتبا من اللعبة فقط طوال مسيرتهم، بـ605 ملايين دولار، ويبتعد الاثنان بمسافة عن لاعب البيسبول صاحب المركز الثالث أليكس رودريغيز، الذي جمع 450 مليون دولار في مسيرته.

سكاي نيوز

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