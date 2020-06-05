الصحة العالمية: الكمامات وحدها لا تحمي من كورونا





صرح تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، بأن ارتداء الكمامات وحده لا يحمي مرتديها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت رويترز عن غيبريسوس ما قاله في آخر تحديث لتوصيات منظمة الصحة العالمية، حيث شدد على أن الكمامة ليست سوى واحدة من مجموعة من الأدوات التي يمكن أن تقلل من خطر انتقال الفيروس، ويجب ألا تعطي إحساسا زائفا بالحماية.

من جانبها أوضحت ماريا فان كيرخوف الخبيرة الفنية بالمنظمة قائلة: “نحن ننصح الحكومات بتشجيع ارتداء عامة الناس للكمامة… لدينا أدلة الآن على أنه إذا تم القيام بذلك بشكل صحيح، فإنه يمكن أن يشكل حاجزا للقطرات المعدية المحتملة”.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، اليوم الجمعة، أن بعض الدول تشهد “زيادات طفيفة” في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد مع تخفيف إجراءات العزل العام، مضيفة أنه يتعين على الناس الاستمرار في حماية أنفسهم من الفيروس.

ونقلت وكالة “رويترز” تصريحات المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارغريت هاريس، خلال مؤتمرها الصحفي بمقر الأمم المتحدة في جنيف: “فيما يتعلق باتجاهات تصاعدية طفيفة، نعم نرى هذا في دول بجميع أنحاء العالم، وأنا لا أتحدث هنا عن أوروبا على وجه الخصوص، عند تخفيف إجراءات العزل العام، وتخفيف تدابير التباعد الاجتماعي، يفسر الناس هذا في بعض الأحيان على أن الأمر قد انتهى”.

سبوتنيك

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