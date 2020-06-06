علماء يكشفون مخاطر إصابة مرضى ضغط الدم بفيروس كورونا





كشفت دراسة أجراها فريق من العلماء في الصين وأيرلندا عن زيادة احتمال الوفاة لدى مرضى ضغط الدم المصابين بفيروس كورونا المستجد.

ووفقا للدراسة التي نشرت في مجلة “يوروبيين هارت جورنال” أمس الجمعة، قام الباحثون بمراجعة الحالات التي أدخلت مستشفى هيوشنشان في ووهان بين 5 شباط/فبراير و15 آذار/مارس، وتبيّن أن ما يقرب من 30% من المرضى كانوا يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

وقال المشرف على الدراسة، طبيب القلب في مستشفى شيجينغ في شيان الصينية، فاي لي: “من المهم أن يدرك المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أنهم معرضون بشكل متزايد لخطر الوفاة بكوفيد-19” مشيرا إلى أن ارتفاع ضغط الدم يزيد من خطر الوفاة مرتين لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم.

وبحسب المجلة درس الباحثون تأثير أدوية ضغط الدم المختلفة على معدلات الوفيات وذلك بعد تحديد السن والجنس والحالات الطبية الأخرى، وفي مراجعة منفصلة لثلاث دراسات أخرى تشمل 2300 مصاب “بكوفيد-19” في المستشفى نفسه.

ووجد الباحثون، أن فئة من الأدوية تعرف باسم مثبطات “راس” التي تشمل مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين وحاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين، لم تكن مرتبطة بارتفاع معدل الوفيات.

ونصح تاو مرضى ضغط الدم بعدم توقيف علاجهم المعتاد أو تغييره إلا بتعليمات من الطبيب.

ولفت الباحثون إلى أن دراستهم كانت قائمة على المراقبة ولا تستند إلى تجارب سريرية، ما يعني أن هناك حاجة إلى مزيد من البحوث قبل أن يتمكنوا من تقديم توصيات سريرية حازمة.

سبوتنيك

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