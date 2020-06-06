ترشيح جو بايدن رسميا عن الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية





حصل نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن رسميا على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة، اليوم السبت، مما وضعه في تحدٍ مميت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال بايدن في بيان، صباح السبت (ليلة الجمعة بالتوقيت المحلي): “لقد كان شرفًا للمنافسة إلى جانب واحدة من أكثر مجموعات المرشحين موهبة التي قدمها الحزب الديمقراطي على الإطلاق،، وأنا فخور بأن أقول إننا سنخوض هذه الانتخابات العامة، حزب موحد”.

وأضاف بايدن في بيانه: “هذه فترة صعبة في تاريخ أمريكا، وسياسة دونالد ترامب الغاضبة والمثيرة للانقسام ليست حلا، إن البلاد تحتاج إلى القيادة التي يمكن أن توحدنا. القيادة التي يمكن أن تجمعنا”، بحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية.

ورجح بايدن أن انتخابه لن يقضي على العنصرية الممنهجة، التي أثارت احتجاجات في جميع أنحاء البلاد في أعقاب وفاة جورج فلويد أثناء عملية اعتقاله بواسطة ضباط شرطة مينيابوليس.

وقال بايدن:”إن الكراهية لم تبدأ مع دونالد ترمب، ولن تنتهي عنده. إن تاريخ بلادنا ليس خرافة، ولا يضمن نهاية سعيدة، ولكن كما قلت سابقًا، نحن في معركة من أجل روح هذه الأمة. إنها عمليات شد وجذب مستمرة طوال الـ200 عام الماضية.

وكان نائب الرئيس السابق بالفعل يتصدر حزبه منذ أن أنهى منافسه الأخير في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية، بيرني ساندرز، حملته في أبريل/ نيسان الماضي.

يأتي هذا بينما تواجه الولايات المتحدة، تحت إدارة الرئيس ترامب، أسوأ معدل للبطالة منذ الكساد الكبير، كما اندلعت الاضطرابات المدنية التي تعود إلى الستينيات في عشرات المدن بعد وفاة جورج فلويد.

يشار إلى أن بايدن، البالغ من العمر 77 عاما، أمضى 36 عامًا في مجلس الشيوخ قبل أن يصبح نائبًا للرئيس السابق، باراك أوباما.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة من المقر إجراؤها في نوفمبر من العام الجاري 2020.

سبوتنيك

شارك الموضوع :





