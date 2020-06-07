علاقة الخوف بالإصابة بفيروس كورونا





أعلن الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف أن الإجهاد، والخوف من الإصابة بفيروس كورونا، يقلل من المناعة ويمكن أن يصبح محفزًا للمرض.

تحدث الأخصائي عن التجربة التي أجريت على جرذان المختبر. وفقا له، اتضح أن الحيوان الخائف يمرض أكثر ولفترة أطول من أقرانه الأكثر هدوءا.

وقال الطبيب على قناة “روسيا 1”: “الإجهاد يفقدك هرموناتك، ولن يبقى لديك ما يكفي من القوة للحفاظ على المناعة. سأخبرك كطبيب عندما يكون الشخص خائفًا، يصاب بالعدوى ويمرض بشكل أقوى”.

كما حث الطبيب على تجنب المعلومات غير المؤكدة وعدم تصديق الخرافات.

سبوتنيك

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