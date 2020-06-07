ترامب: الولايات المتحدة تريد علاقة مفتوحة وبناءة مع الصين ولكن





قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن الولايات المتحد تريد علاقة مفتوحة وبناءة مع الصين، ولكن ضمن شروط معينة تضمن الدفاع بقوة عن المصالح الوطنية الأمريكية.

وجاء في التصريح الذي نشره الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية عبر التويتر، وجاء في التغريدة: ” الرئيس دونالد ترامب: تريد الولايات المتحدة علاقة مفتوحة وبناءة مع الصين، ولكن تحقيق هذه العلاقة يتطلب منا الدفاع بقوة عن مصالحنا الوطنية. الحكومة الصينية مستمرة في انتهاك وعودها لنا ولدول أخرى كثيرة”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد جدد مؤخرا انتقاده للصين معتبرا أنها تحاول استغلال قضية مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية، لتحقيق مكاسب سياسية خاصة بها.

وكتب على “تويتر”، اليوم السبت: “محاولات الحزب الشيوعي الصيني لاستغلال، موت جورج فلويد بطريقة مأساوية، سوف تفشل”.

وأضاف: “بينما تحاول الصين فرض سياساتها، في أفضل الأوقات، دون مبالاة، تؤمن الولايات المتحدة الأمريكية الحرية حتى في أصعب الأوقات”.

سبوتنيك

شارك الموضوع :





