بعد فترة من عودة العلاقة… مشادة بين والدة نيمار وزوجها الشاب تنتهي بإصابة الأخير





تحقق الشرطة البرازيلية في حادث منزلي مزعوم وقع بين عارض الأزياء تياغو راموس، زوج والدة نيمار دا سيلفا، مع والدة نجم باريس سان جيرمان.

وأكدت شرطة سانتوس، المدينة التي يقيم فيها راموس ونادين جونسالفيس، أن الحادث الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي قيد التحقيق، ولهذا تم استدعاء الزوجين يوم السبت، لتقديم إفادة رسمية حول ما حدث.

ووفقا للمعلومات التي سربتها الشرطة، اتضح أن الزوجين، اللذين عادا مؤخرا للعيش سويا بعد بضعة أسابيع من الانفصال، أن الأمر يتعلق بـحادث منزلي، بعد مشادة، حين قام راموس بضرب إحدى النوافذ بالبيت.

بدوره، أفاد المكتب الصحفي لنيمار بأن “الاثنين بخير ومستمران في روتين عزلتهما الاجتماعية” القائمة في ولاية ساو باولو، مركز انتشار فيروس كورونا المستجد في البرازيل.

ونقل اللاعب والعارض البالغ من العمر 23 عاما، وهو أصغر بثلاثين عاما من والدة نيمار، إلى مركز طبي في سانتوس، حيث خضع للعلاج وخرج من المستشفى بعد يوم واحد.

يذكر أنه لدى راموس تاريخ من العنف المنزلي في إسبانيا، بعد شكوى رفعتها شريكته الإسبانية السابقة ريتا كومبليدو (44 عاما)، والتي حصلت على أمر من المحكمة بعدم التعرض لها.

سبوتنيك

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