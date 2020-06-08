في ذكرى رحيله سر إعتزال عثمان حسين للفن بسبب البشير





كشف الإذاعي المخضرم الأستاذ عطية الفكي أسرارا تذاع لأول مرة حول إعتزال الفنان الراحل عثمان حسين للفن، وقال الفكي في حديث ل(آخر لحظة) بمناسبة الذكرى (12) لرحيل الفنان الكبير والتي صادفت يوم أمس، أن عثمان حسين حكى له ذات يوم أن الرئيس (المعزول) عمر البشير أرسل في طلبه في يوم ما بدعوى تكريمه، وإنه عندما لبى الدعوة لم يجد أي مظاهرا للتكريم، وإنما التقاه البشير بصرامة وقال له إن عليه أن يترك الغناء، وأن يعود لمهنته القديمة (الخياطة) بدلا عن (الكلام الفارغ ده) وكان يقصد الغناء.

وأضاف عطية أن عثمان حسين لم يغن من يومها وقاطع دار الفنانين ولم يمارس أي نشاطا فنيا ولزم داره، مصابا بالصدمة من حديث البشير ونظرة النظام للفن وللفنانين، وترحم الفكي في ختام حديثه على روح الفنان الكبير واصفا إياه بالفنان الذي لن يتكرر.

صحيفة آخر لحظة

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