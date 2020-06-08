بسمات تنادي بضرورة التعامل مع الأطباء النفسيين





ناقشت مذيعة قناة النيل الأزرق بسمات عثمان أهمية الطبيب النفسي في المجتمع وضرورة اللجوء إليه حال وجود إشكالات في إطار التخصص وذلك خلال الفترة الصباحية المفتوحة للشاشة الزرقاء ،وأشار عدد من المختصيين في شئون الأسرة والمجتمع أهمية التعامل مع الطبيب النفسي حال الشعور بوجود ضرورة لذلك لأنه يسهم في معالجة الكثير من المشاكل والتعقيدات النفسية التي تعيد التوازن للأنسان ويتعامل مع الأمور بصورة سليمة ،وقالت بسمات عثمان أن التعامل مع الطبيب النفسي يجب أن يكون بذات طريقة تعاملنا مع الأطباء المختصين في الأمراض الأخري مشيرة الي أن التعامل مع الطبيب النفسي يعتبر نوعا من الرقي في السلوك والتصالح مع النفس ولاينقص من قدر الأسرة أو الأنسان لأن العيب الحقيقي هو الأختباء وراء الأشكالات النفسية ،واشاد عدد من المتداخلين عبر الهاتف بالموضوع المطروح مؤكدين أن المجتمع يجب ان يصبح أكثر وعيا في التعامل مع مشكلاته وليس هناك مايعيب اللجواء الي عيادة الطبيب النفسي في ظل تزايد الضغوط النفسية بسبب متغيرات الحياة .

صحيفة أول النهار

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