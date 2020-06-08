رئيس الشيشان يأمر بتأمين مهر لأكثر من 200 عروس





أمر رئيس الشيشان رمضان قديروف مساعدة الأزواج الذين عانوا من خسائر إثر الوباء العالمي، وتأمين مهر لأكثر من 200 عروس.

في وقت سابق، أصدر قديروف تعليمات لرجال الدين بتجميع قوائم الأشخاص الراغبين في الزواج، لكن ليست لديهم القدرة المالية للقيام بذلك، بما في ذلك بسبب قيود الحجر الصحي.

وأشار مفتي الشيشان إلى أنه “تم تجميع قوائم الراغبين في الزواج بناء على تعليمات من رئيس الجمهورية رمضان قديروف، من الذين يواجهون صعوبات مالية. وقد خصص الصندوق الإقليمي لأحمد حاجي قديروف الأموال لشراء 207 مهرا”.

ستحصل عائلة العريس على 50 ألف روبل (730 دولارا تقريبا) لحفل الزواج، حيث ستقدم في النهاية للعروس.

وأكد المفتي أنه يمكن للمقربين فقط المشاركة في الاحتفالات ويسمح لسيارتين لتتبع سيارة العروس.

وتم تأجيل عشرات حفلات الزواج بسبب الجائحة منذ أوائل أبريل/نيسان ورفع الحظر عن إقامة حفل الزواج في الشيشان في 25 مايو/أيار مع بقاء القيود المتعلقة بعدد المشاركين في الحفل.

سبوتنيك

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