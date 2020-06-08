الصين تعلن حقن أول إنسان في العالم بجسم مضاد “بشري بالكامل” ضد كورونا





أعلنت الصين عن تلقي أول مريض صيني حقنة جديدة من جسم مضاد بشري بالكامل يستخدم لأول مرة في العالم في علاج مرض “كوفيد 19”.

وتلقى أول مريض صيني حقنة تحتوي على جسم “مضاد محايد مؤتلف وبشري بالكامل وأحادي النسيلة” بهدف علاج مرضى فيروس كورونا المستجد.

وبحسب شبكة تلفزيون الصين الدولية “CGTN” في بيان نشرته على صفحتها في “تويتر”، جاء فيه: “تلقى المريض الأول في الصين صباح يوم الأحد حقنة من جيه إس 016 (JS016)، جسم مضاد محايد مؤتلف وبشري بالكامل وأحادي النسيلة ضد كوفيد-19”.

وأشارت شبكة التلفزيون الصيني في بيانها إلى أن هذه التجربة تعتبر “أول تجربة سريرية في العالم للجسم المضاد على مشارك بشري بصحة جيدة بعد الانتهاء من الاختبار على الرئيسيات غير البشرية”.

وأعلنت السلطات الصينية عن حالتين جديدتين للإصابة بفيروس كورونا المستجد في البر الصيني، أمس الأحد.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية إن 201 حالة دون أعراض، بما في ذلك 44 حالة من الخارج، لا تزال تحت الملاحظة الطبية، بحسب التلفزيون الصيني.

سبوتنيك

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