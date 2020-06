فنانة إسبانية شهيرة تبهر الجميع بأغنية لنانسي عجرم… فيديو

تفاعلت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، مع مغنية إسبانية شهيرة، بعدما شاركت الأخيرة مقطعا مصورا لها تؤدي فيه إحدى أغنيات نانسي باللغة العربية.

وتظهر المغنية، إنديا مارتينيز، وهي تقدم أغنية “إنت إيه” لنانسي عجرم بكل تأثر، الأمر الذي جعل نانسي عجرم تقوم بعمل إعادة تغريد للفيديو عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”.

وعبرت إنديا مارتينيز عن سعادتها من إعجاب نانسي عجرم بأدائها أغنيتها، وقالت لها في تغريدة: “شكرا عزيزتي نانسي على عمل ريتويت (إعادة تغريد) لأدائي، أتمنى أن أقابلك في يوم ما، وسأموت إذا غنينا سويا… الفلامنكو مع اللغة العربية”.

Thanks for RT my dear @NancyAjram . it's a dream. I hope that someday I will meet you and if we sing together I will die ❤️❤️🥰. Flamenco and Arabic🙌🏽🙌🏽

— India Martínez (@IndiaMartinez) June 7, 2020