شيخ الأزهر: تهنئة المسيحيين في مصر بالأعياد تنطلق من تعاليم ديننا الحنيف

نشرت جريدة “صوت الأزهر” رسائل شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب والتي تناولت تفنيد الآراء الشاذة والمغالطات حول تهنئة المسيحيين في مصر بأعيادهم.

وأكد شيخ الأزهر في رسائله على القيم الإنسانية والإسلامية التي تحث على التسامح والمودة.

وأوضح الإمام الطيب أن تهنئة المسيحيين بالأعياد تنطلق من تعاليم الدين الحنيف، وأن الإسلام ينظر إلى غير المسلمين من منظور المودة والأخوة الإنسانية.

وذكر شيخ الأزهر أن القرآن الكريم ينص على أن علاقة المسلمين بمن يسالمهم مهما كانت عقيدتهم وملتهم، هي علاقة البر والإنصاف.

وأضاف الإمام الطيب أن المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين مهما كانت معتقداتهم، أصل ثابت في الإسلام.

وشدد على أن القرآن والسنة لا يمنعان بناء الكنائس وأن الشريعة تساوي بين الدفاع عن المساجد والدفاع عن الكنائس والمعابد اليهودية بالقدر نفسه.

كما أشار إلى أن العلاقة بين الأمم والشعوب يجب أن تقوم على التعارف والتعاون، لا على الصراع أو إجبار الناس على تغيير دينهم أو الإساءة إلى عقائدهم.

المصدر: “صوت الأزهر”

روسيا اليوم