مجلس الوزراء يعلن ترحيبه بالبعثة الأممية للسودان





أعلن مجلس الوزراء الترحيب الحار بقرار مجلس الأمن الدولي تشكيل البعثة السياسية للامم المتحدة للسودان معتبرا الخطوة نصراً كبيراً للسودان وللجهود التي بذلت على كل المستويات .

وأشاد مجلس الوزراء بكل الأطراف التي عملت في إعداد الملف وتقديمه الى مجلس الأمن والامم المتحدة والاتصالات التي تمت مع الدول الاعضاء في مجلس الامن حتى يتم توضيح وجهة نظر السودان وتبني وجهة نظره .

وقال الاستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام , الناطق الرسمي باسم الحكومة في تنوير صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم إنه كان هناك أكثر من مشروع مسودة لهذا القرار، مبينا أن القرار الذي حدث عكس وجهة ورغبة الحكومة وكل اجهزة الدولة الوطنية والشركاء .

وأضاف فيصل أن القرار يؤكد عودة السودان للمجتمع الدولي ويؤكد استعادة السودان لمكانته الدولية مشيرا الى أن الخطوة تؤكد كذلك رغبة المجتمع الدولي في دعم الحكومة الانتقالية وتحقيق اهدافها .

واستمع مجلس الوزراء في إجتماعه اليوم الى تنوير مطول من وزيرة الخارجية اسماء محمد عبدالله حول قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بالبعثة السياسية للسودان، بالإضافة الى القرار الخاص بتمديد بعثة الـ(يوناميد).

واستمع المجلس لتقرير حول الجهود التي بذلتها الدبلوماسية السودانية والحكومة السودانية بقيادة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك منذ البداية للوصول لتوافق والوصول لقرار يرضي السودان ويحقق أهداف المرحلة الانتقالية .

وأكد المجلس ضرورة أن يكون الجانب السوداني جاهزاً للتعاون مع البعثة وضرورة تكوين آلية وطنية للبدء في التعاطي معها .

وأكد مجلس الوزراء عدم وجود أي مكون عسكري او امني ضمن البعثة، وأن البعثة سياسية مدنية بالكامل، مشيرا الى أن المكون العسكري المشكل من الـ(يوناميد) موروث من العهد السابق .

سونا

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