اتحاد الكرة الإيطالي يحدد موعد الانتقالات الصيفية





أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، الثلاثاء، عن فترة انتقالات اللاعبيين خلال موسم الصيف، وسط توقف منافسات الدوري الإيطالي منذ شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال الاتحاد إن فترة الانتقالات الصيفية ستبدأ في الأول سبتمبر المقبل، أي بعد شهرين من موعدها الطبيعي، وتنتهي في الخامس من أكتوبر.

وتوقفت منافسات كرة القدم في إيطاليا منذ شهر مارس المنصرم بسبب جائحة كورونا، ومن المنتظر أن يستمر الموسم حتى أغسطس المقبل.

وذكرت شبكة “سكاي سبورتس” أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يدرس مقترحات لتحريك موعد الانتقالات من يونيو الجاري إلى أغسطس القادم، بينما فتح الاتحاد الفرنسي باب الانتقالات، الاثنين، للصفقات المحلية.

ومن المنتظر أن يستأنف الدوري الإيطالي، الذي توقف في التاسعمن مارس الماضي، في 20 يونيو الجاري، وينتهي في الثاني من أغسطس المقبل.

وفي حال توقف الدوري مجددا ولم يتم استكمال الموسم، سيتم اللجوء إلى طريقة حسابية معقدة من أجل حسم الترتيب النهائي للدوري، والإعلان عن الفريق الفائز.

وتوفي في إيطاليا حتى الآن 33 ألفا و964 شخصا بسبب فيروس كورونا، في حين بلغ عدد الإصابات بالوباء في البلاد 235 ألفا و278 شخصا، الأمر الذي يضعها في المرتبة السابعة عالميا من حيث الإصابات.

وفي أواخر مارس الماضي، رجح أطباء أن يكون السبب وراء تفشي فيروس كورونا في إيطاليا بهذه السرعة وعلى نحو غير مسبوق، مباراة كرة قدم أقيمت في فبراير الماضي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة “كوريير ديلو سبوت” الإيطالية، أن مباراة فريق أتلانتا الإيطالي وضيفه فالنسيا الإسباني في ذهاب الدور الساس عشر ضمن دوري أبطال أوروبا، هي السبب وراء تفشي فيروس كورونا في إيطاليا.

ونقلت الصحيفة عن الطبيب فابيانو دي ماركو، مدير أمراض الرئة في مستشفى بابا جيوفاني في إيطاليا، قوله إن “مباراة أتلانتا وفالنسيا في سان سيرو كانت قنبلة بيولوجية، خصوصا أنها كانت بحضور أكثر من 40 ألف شخص من مدينة بيرغامو”.

سكاي نيوز

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