اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان





مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الثلاثاء 9 يونيو 2020م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 144.00جنيه

الريال السعودي : 38.40جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

اليورو : 161.28 جنيه

الدرهم الإماراتي : 39.45جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

الريال القطري : 39.48 جنيه

الجنيه الإسترليني : 181.44جنيه

الجنيه المصري : 8.92جنيه

ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.

ملحوظة: الأسعار أعلاه للتعامل النقدي (الكاش) في الخرطوم.

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