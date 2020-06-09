إلغاء رالي بريطانيا لأول مرة منذ أكثر من 50 عاما





أعلن المنظمون، اليوم الثلاثاء، إلغاء رالي بريطانيا، بسبب الخوف والشكوك حول قيود السفر ومنع التجمعات الكبيرة في خضم جائحة كورونا.

وقال ديفيد ريتشاردز رئيس اتحاد بريطانيا للسيارات في بيان: “هذا قرار لم نتخذه بسهولة لكن، بعد تشاور وثيق مع شريكنا الأساسي في التمويل حكومة ويلز، فإنه للأسف كنا مضطرين لاتخاذه”.

وكان من المقرر أن يقام الرالي في ويلز في الفترة من من 29 أكتوبر/ تشرين الأول وحتى أول نوفمبر/ تشرين الثاني”.

ويقام رالي بريطانيا في ويلز منذ 2000 وهو ضمن سباقين دائمين في جدول سباقات بطولة العالم بشكلها الحالي منذ 1973.

وسبق أن توقف الرالي، الذي انطلق في 1932 ضمن سباقات السيارات الكبرى في بريطانيا، بسبب الحرب العالمية الثانية في 1940، وأزمة السويس في 1956 وانتشار مرض الحمى القلاعية في 1967.

وهذا خامس رالي يتم إلغاؤه من 13 سباقا ببطولة العالم بعد إلغاء رالي نيوزيلندا، الأسبوع الماضي، بسبب فيروس كورونا أيضا.

وسجلت بريطانيا أكثر من 40 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد.

سبوتنيك

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