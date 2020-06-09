أول تعليق صيني على التقارير الأمريكية حول انتشار “كورونا” في صيف 2019





وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونيينغ، نتائج العلماء الأمريكيين بـ”المبالغة بها”، التي اعتمدت على عدد السيارات القريبة من مستشفيات ووهان في أواخر صيف 2019، والتي من المفترض أن تدل على انتشار “كوفيد-19” في ذلك الوقت.

وقالت تشونيينغ معلقة على النتائج: “أنتم تسألونني ما إذا كنت أعتقد أن طريقة البحث هذه موثوقة، أنا لست عالماً ولست خبيرًا في هذا الأمر ، ليس لدي الحق في إبداء أي تعليقات حول هذا الموضوع”.

وأضافت: “ولكن يبدو لي أن الاستنتاجات على أساس عدد السيارات، لا يمكن أن يصدقه أي شخص عاقل. وعلى سبيل المثال، في حال كان لدينا اليوم مناسبة في المبنى الجنوبي، وزاد عدد السيارات عدة مرات، هل يمكننا القول إن عدد المرضى ازداد؟”، مشيرة إلى أن هذه الطريقة في وضع الاستنتاجات “مبالغ بها”.

ويشار إلى أن العلماء الأمريكيين لم يؤكدوا أن زيادة عدد السيارات في مواقف مستشفيات ووهان كان مرتبطا ارتباطا مباشرا بانتشار فيروس “كورونا”.

وفي وقت سابق، نشرت جامعة “هارفورد” ورقة بحثية تشير إلى أن الباحثين رصدوا بيانات في محركات البحث وفي تحليل صور الأقمار الصناعية للتحركات التي حدثت في المستشفيات الصينية في مدينة ووهان.

سبوتنيك

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