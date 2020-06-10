روحاني: نأمل بوقوف روسيا والصين أمام المؤامرة الأمريكية





دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أعضاء الاتفاق النووي وخاصة روسيا والصين، إلى الوقوف أمام “المؤامرة الأمريكية”.

طهران – سبوتنيك. وقال روحاني في اجتماع حكومي: “نأمل من الدول الأربع في الاتفاق النووي، وخاصة الدول الصديقة الصين وروسيا، ومن أجل المصالح المشتركة والأمن الدولي، بأن تقف أمام المؤامرة الأمريكية”.

وأضاف الرئيس الإيراني “على دول العالم أن تقف أمام المؤامرة الأمريكية تجاه الاتفاق النووي وسعيها لتمديد الحظر التسليحي على إيران”، مؤكدا أن بلاده سوف تعزز قدراتها الدفاعية و”على الأمريكيين فهم ذلك”.

وذكر روحاني أن إيران يمكنها استيراد وتصدير أسلحة بعد ثلاثة أشهر وفقاً لقرارات الأمم المتحدة.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أدان محاولات الولايات المتحدة الرامية لتمديد الحظر التسليحي على إيران، مؤكدا أنه لا يحق لأمريكا استخدام القرار الأممي 2231 لهذا الغرض، نظرا لخروجها من الاتفاق النووي، وذلك حسبما نقلت وكالة “سبوتنيك” يوم أمس.

وكان الرئيس الإيراني، روحاني، قد ذكر قبل عشرة أيام، استعداد بلاده للرد بشكل حاسم وساحق على الولايات المتحدة في حال تم تمديد العقوبات التسليحية على إيران.

وقال روحاني، في اجتماع حكومي نقله التلفزيون الرسمي: “يتعين على واشنطن رفع كل العقوبات عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية إذا أرادت العودة للاتفاق النووي، ونحن على أتم الاستعداد للرد بشكل حاسم وساحق على واشنطن إذا تم تمديد العقوبات التسليحية على بلادنا”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، دعا مجلس الأمن الدولي إلى تمديد حظر التسليح المفروض على إيران، فيما قال المبعوث الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إن الولايات المتحدة قد تعود إلى الاتفاق النووي مرة أخرى، حال فشلت محاولاتها لتمديد حظر تصدير الأسلحة المفروض على طهران.

سبوتنيك

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