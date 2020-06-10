جامعتان عربيتان في قائمة أفضل 200 جامعة لهذا العام





دخلت جامعتان عربيتان في قائمة أفضل 200 جامعة حول العالم في تصنيف لعام 2020-2021، بحسب ما نشره موقع بريطاني متخصص.

حيث احتلت جامعة الملك عبد العزيز السعودية المرتبة الـ143 في الترتيب، وضمت القائمة أيضا جامعة سعودية أخرى هي، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، لتحتل المركز الـ186.

وبحسب موقع الشركة البريطانية QS، التي أعدت القائمة، فإن التصنيف يتم بالاعتماد على 6 أسس يتم من خلالها تقييم عمل وأداء الجامعات.

وتتعلق بسمعة وشهرة الجامعة، بالإضافة الى سمعة الجامعة بين أرباب العمل، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى عدد الطلاب، ومؤشر الاقتباس من المنشورات العلمية، وحصة الطلاب الأجانب وحصة المعلمين الأجانب.

هذا وكان تصنيف “تايمز هاير إديوكيشن” (Times Higher Education) الذي يعتمد على مؤشرات تختلف عن تصنيف (QS)، قد أعطى الصدارة للجامعات السعودية عربيا في عام 2019، فقد حلت جامعتان سعوديتان بين المراكز الثلاثة الأولى لأهم الجامعات العربية.

وأعطى الصدارة عربيا لجامعة الملك عبد العزيز السعودية، وتضمنت القائمة جامعتين إماراتيتين ضمن أفضل 5 جامعات عربية، بينما جاءت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية في المركز الرابع.

سبوتنيك

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