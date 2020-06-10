اجتماع مشترك لمجلس الوزراء وقوى التغيير حول مؤتمر شركاء السودان





انعقد بمجلس الوزراء اليوم اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء الانتقالي وممثلي المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك للتنوير حول الاستعدادات التي تجريها الحكومة ومجلس الوزراء الانتقالي للمشاركة في مؤتمر شركاء السودان الذي تنظمه ألمانيا في برلين في الخامس والعشرين من يونيو الحالي.

وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ فيصل محمد صالح في تصريحات صحفية إن المؤتمر تتويج لسلسلة من اللقاءات بدأت منذ سبتمبر من العام الماضي للتحضير للمؤتمر والذي يعقد اسفيريا نتيجة لظروف جائحة كورونا مبينا أن المؤتمر سيكون بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الأوروبي ووزير خارجية ألمانيا وبمشاركة عدد من وزراء خارجية ومالية الدول الأوروبية والعربية ومؤسسات التمويل الدولية (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي).

وأوضح فيصل أن الاجتماع استمع إلى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور إبراهيم البدوي الذي قدم شرحا مفصلا حول المؤتمر وأهدافه والتحضيرات السابقة والإطار العام لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السودان التي سيقدمها السودان في المؤتمر مضيفا بأن النقاش تناول تفصيل حول أهداف الخطة ووسائل عملها متوقعا أن يحظى المؤتمر بمساهمات اقتصادية كبيرة حتى يجتاز السودان تحديات الفترة الحالية والتي تم الإعلان عنها مسبقا من الدول بإبداء رغبتهم في المساعدات الاقتصادية التي تساعد السودان للخروج الآمن من المرحلة الانتقالية وإكمال مهامه والانتقال للتحول الديمقراطي

سونا

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