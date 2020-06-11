“البرهان” يُثمِّن جهود “المخابرات” و”الشرطة” في حفظ أمن البلاد ويُوضِّح مهام “البعثة الأممية” القادمة وفترتها





قدم السيد الفريق أول ركن “عبد الفتاح البرهان” رئيس “مجلس السيادة الإنتقالي” القائد العام للقوات المسلحة تنويراً لقيادات “جهاز المخابرات العامة” و “قوات الشرطة” برئاسة جهاز المخابرات العامة اليوم الخميس الحادي عشر من يونيو حول القرارين الصادرين من مجلس الأمن الدولي في الرابع من مايو الماضي و المتعلقين بإرسال بعثة أممية للمساعدة في الفترة الإنتقالية و تمديد تفويض بعثة اليوناميد حتى الحادي و الثلاثين من ديسمبر 2020م.

وحيّا السيد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القوات النظامية بمختلف تشكيلاتها و ماتضطلع به من دور هام في بسط الأمن و الحفاظ على وحدة البلاد و حماية ترابها مؤكداً على و حدتها و تماسكها.

وقال سيادته أن المنظومة الأمنية إنحازت للتغيير و ستمضي فيه بكل إخلاص و تجرد وصولاً لحكومة منتخبة و أن واجب القوات النظامية العمل من أجل الحفاظ على البلد وحماية المواطنيين والعمل بتجرد والتحلي بالصبر والروح الوطنية حتي ينعم السودان بالطمأنينة.

وثمّن “البرهان” الجهود التي بذلت من قبل الدولة و حاضنتها السياسية مشيداً بالتنسيق العالي الذي بذلته كافة الجهات المختصة في دراسة مطلوبات البعثة الأممية بما يحقق تطلعات وآمال الشعب السوداني حيث أفضت هذه الجهود المتواصلة في الوصول إلي تفاهم في قبول القرار واستبعاد بعض الموضوعات التي لاتتماشي مع الأهداف الكلية للدولة وكذلك التي تمس السيادة الوطنية بعد وضع الشروط والضوابط التي تحدد مهام وفترة البعثة بنهاية الفترة الإنتقالية.

وأكد رئيس مجلس السيادة علي أن اليوناميد ستخرج في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2020م وستقوم الحكومة بتحمل مسؤلياتها في توفير الأمن والسلامة للمدنيين بدارفور.

وأوضح “البرهان” مدى التعاون الوثيق بين مجلس السيادة و مجلس الوزراء لإيجاد حلول لكافة المشاكل التي يعاني منها المواطن و التي تتصل بالمشاكل الإقتصادية و الإجتماعية والصحية و معاش المواطن و أنهم يعملون من أجل مساعدة المواطنيين و تحسين الوضع للأفضل.

واعرب رئيس مجلس السيادة عن تقديره لما يقوم به ضباط الصف والجنود في القوات النظامية كافة وهم يعملون في ظروف صعبة في كافة المجالات، لاسيما دورهم في حماية وتأمين البلاد ليل نهار في المواقع المختلفة والإرتكازات أثناء تطبيق إجرات الطوارئ الصحية.

من ناحية أخرى أكد السيد الفريق ركن مهندس “إبراهيم جابر” عضو “مجلس السيادة الإنتقالي” رئيس “اللجنة الوطنية العليا” أن المرجعية فيما يتصل بالبعثة الأممية هو خطاب حكومة السودان المرسل بتاريخ السابع والعشرين من فبراير و الذي يعزز من السيادة الوطنية والمكتسبات المطلوبة من البعثة.

من جانبه رحب السيد الفريق أول ركن “جمال عبد المجيد” المدير العام لـ”جهاز المخابرات العامة” بزيارة السيد رئيس مجلس “السيادة الإنتقالي” القائد العام للقوات المسلحة والتي جاءت في ظل تطورات كبيرة تحيط بـ”السودان”، مؤكداً على إستعداد المنظومة الأمنية للتصدي لكافة المهددات التي تحيط بالبلاد والحفاظ على صون الأمن الوطني السوداني والعمل بكل جهد وتعاون بين كافة المؤسسات الأمنية بما يحقق الإستقرار الأمني المنشود.

سوداني نت

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