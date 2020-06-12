بوتين يهنئ المواطنين بالعيد الوطني لروسيا





هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مواطني روسيا في الداخل والخارج بالعيد الوطني “يوم روسيا”.

وقال بوتين في تهنئته: “أود أن أهنئ جميع مواطني البلد ومواطنينا في الخارج في هذا العيد الكبير. وجميع المفعمين اليوم بهذا الشعور العميق”.

وشدد بوتين على أن “الوطن بالنسبة لنا هو الأسرة، وموطن الأب، والأرض الغالية، من كالينينغراد إلى جزر كامشاتكا وكوريل، من الشمال وبحر القطب الشمالي إلى سيفاستوبول وشبه جزيرة القرم”.

وأضاف: “لقد بني تاريخنا على مدار ألف عام على هذه المساحات الشاسعة، المليئة بصفحات من المجد العظيم والفخر، وشجاعة الأجداد غير المسبوقة، وإيمانهم وحبهم لأراضي آبائهم”.

وتابع: “الشعور المشرق والثاقب للوطن قد ساعد شعبنا دائما على التغلب على الشدائد والبقاء على قيد الحياة في أحلك اللحظات، ومواجهة أية تحديات”.

وتحتفل روسيا بالعيد الوطني “يوم روسيا”، يوم 12 حزيران/ يونيو، وهو عيد للاحتفال بسيادة روسيا الاتحادية.

ففي مثل هذا اليوم من عام 1990، اعتمد المؤتمر الأول لنواب الشعب في جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية إعلان سيادة الدولة لروسيا، الذي أكد على المساواة في الحقوق لجميع المواطنين والأحزاب السياسية والمنظمات العامة؛ ومبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية؛ وضرورة التوسع الكبير في حقوق الجمهوريات والمناطق والمقاطعات والأقاليم المستقلة.

بالإضافة إلى ذلك، في 12 يونيو 1991، أجريت أول انتخابات رئاسية مباشرة في تاريخ روسيا، وانتخب بوريس يلتسين أول رئيس للبلاد.

سبوتنيك

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