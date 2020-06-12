صحيفة: فان دايك سيتقاضى 220 ألف إسترليني في الأسبوع متفوقا على صلاح وماني





كشفت صحيفة إنجليزية، أن المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، سيصبح اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ ليفربول، بتوقيع عقد جديد يحصل بموجبه على راتب أسبوعي يبلغ 220 ألف جنيه إسترليني.

وقالت صحيفة “ذا صن” إن فان دايك (28 عاما) الفائز بلقب أفضل لاعب في أوروبا لعام 2019، سيوقع عقدا جديدا لمدة 5 أعوام مع ليفربول، بقيمة 57 مليون إسترليني، وذلك بعد أن يتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك سينهي المخاوف بشأن احتمالات انتقال اللاعب إلى باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي.

وبموجب عقده الحالي مع ليفربول، يحصل فان دايك على راتب أسبوعي قيمته 180 ألف إسترليني، وكان من المحتمل أن يصل راتبه الأسبوعي إلى 280 ألف إسترليني في حالة انتقاله إلى سان جيرمان.

وطبقا للعقد الجديد المرتقب مع ليفربول، سيتجاوز فان دايك بذلك اللاعب الأعلى أجرا في الوقت الحالي في صفوف ليفربول، وهو المصري محمد صلاح الذي يحصل على راتب أسبوعي يبلغ 200 ألف إسترليني.

يشار أيضا إلى أن اللاعب السنغالي ساديو ماني كان قد جدد عقده في 2019 لمدة 4 سنوات براتب أسبوعي يبلغ إلى 100 ألف إسترليني ومن المتوقع أن يحصل على مبالغ إضافية لترضيته بعد العروض التي تلقاها من ريال مدريد وباريس سان جيرمان للانتقال إليهم.

ويستعد ليفربول لمواجهة مضيفه إيفرتون في 21 يونيو الجاري، في أولى مبارياته بعد استئناف البطولة المتوقفة حاليًا بسبب أزمة كورونا.

ويحتاج ليفربول لحصد 6 نقاط فقط من مبارياته التسع المتبقية في الدوري، من أجل استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 1989-1990، حيث يتصدر الترتيب حاليًا بفارق 25 نقطة، عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، الذي يمتلك مباراة مؤجلة، وذلك قبل 9 جولات من نهاية الدوري.

سبوتنيك

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