وسط تقارير عن “حلحلة الأزمة”.. بومبيو ينشر فيديو قاسيا عن الصين





أعاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، فجر اليوم السبت، نشر فيديو على حسابه الرسمي عبر “تويتر” ينتقد فيه الصين بحدة.

ووجه بومبيو، في التصريح الذي أدلى به قبل أيام، وأعاد نشره قبل ساعات، انتقادات حادة لسياسات الصين في ما يتعلق بالحريات والديمقراطية، مؤكدا أن لا مجال للمقارنة بينها وبين الولايات المتحدة التي تصون الحريات.

يأتي ذلك، بعد نشر شبكة “بوليتيكو” الإعلامية الأمريكية، نقلا عن مصدرين مطلعين، أن “بومبيو يخطط للسفر إلى ولاية هاواي للاجتماع بمسؤولين من الحكومة الصينية”.

كما ذكرت أن “الوزير الأمريكي، الذي انتقد الصين بشدة في العديد من الملفات والقضايا على رأسها مسألة كورونا وسياسة بكين في هونغ كونغ ومعاملة الأقليات العرقية والدينية، يخطط للرحلة “بهدوء”، مضيفة أن الترتيبات لم تنته بعد.

يذكر أن العلاقات الصينية الأمريكية شهدت خلال الأشهر الماضية تدهورا ملحوظا إلى درجة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه من الممكن قطع العلاقات بين البلدين.

واتهمت الإدارة الأمريكية مرارا الصين بعدم الشفافية في ملف كورونا، والشهر الماضي قال بومبيو إن “الصين كان بمقدورها الحيلولة دون وفاة مئات الآلاف من الأرواح في أنحاء العالم لو تحلت بشفافية أكبر بشأن الفيروس المستجد”.

سبوتنيك

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