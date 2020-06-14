سفارة أمريكية تعلق لافتة “حياة السود مهمة” تأييدا للاحتجاجات





علقت السفارة الأمريكية في سيئول لافتة ضخمة تحمل عبارة “حياة السود مهمة” (بلاك لايفز ماتر) على مبنى بعثتها ونشرت صورة لها على تويتر، وذلك تأييدا لحملة مناهضة للعنصرية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وكتبت السفارة، على “تويتر” مع صورة اللافتة باللونين الأبيض والأسود، تقول “السفارة الأمريكية تتضامن مع بني وطنها الذين يشعرون بالحزن ويحتجون سلميا للمطالبة بتغيير إيجابي. تظهر لافتة بلاك لايفز ماتر دعمنا لمكافحة الظلم العنصري ووحشية الشرطة ونحن نكافح لنكون مجتمعا أكثر شمولا وعدلا”.

​وأعاد السفير الأمريكي لدى كوريا الجنوبية هاري هاريس نشر الرسالة، وأضاف “الولايات المتحدة دولة حرة ومتنوعة… نكتسب قوتنا من هذا التنوع”.

يأتي هذا بالتزامن مع تظاهرات في عدة ولايات أمريكية، على خلفية مقتل جورج فلويد، الأمريكي صاحب البشرة السمراء، أثناء القبض عليه.

سبوتنيك

شارك الموضوع :





