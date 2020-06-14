مذيعة تنجو من الموت بعد الاعتداء عليها بشارع النيل





تعرضت المذيعة إلهام العبيد لحادثة اعتداء من قبل مجهولين بشارع النيل ام درمان مساء الأمس وتعود التفاصيل بحسب الهام : (كنت بتمشي بشارع النيل عند التاسعه مساء شعرت بحركة مريبة وفجأة ظهر شابين واقتربوا شديد وقبل اي ردة فعل حسيت واحد خانقني والتاني ضربني في راسي بقوة وظهر ثالث لهما وعمل ثلاثتهم علي قذفي بقوة علي الرصيف وحينما حاول البعض انقاذي هربوا بعد أن عملوا علي سرقة الهاتف الخاص بي).

وأشارت الهام الي فتحها بلاغ ضد مجهولين بقسم شرطة محلية كرري.

الخرطوم : تفاؤل العامري

صحيفة السوداني

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