مفاجأة… المتهم بـ”قتل جورج فلويد” مؤهل للحصول على مليون دولار





كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن مفاجأة سيتلقاها ديريك تشوفين، ضابط شرطة مينيابوليس، المتهم بقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد.

وأشارت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، إلى أن ديريك تشوفين، ضابط شرطة مينيابوليس، المتهم بقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد، قد يحصل على تعويضات واستحقاقات مالية خاصة بتقاعده، تصل قيمتها لمليون دولار، حتى وإن أدين بقتل فلويد”.

وكانت السلطات في مينيابوليس، قد اعتقلت ديريك تشوفين، بعد أيام من بث لقطات فيديو تصوره وهو جاثم فوق رقبة جورج فلويد الذي كان يصرخ لأنه غير قادر على التنفس قبل أن يلفظ أنفاسه بعد فترة وجيزة في المستشفى.

ووجه الادعاء لتشوفين تهمة القتل من الدرجة الثانية (القتل العمد)، كما جاء في لائحة الاتهام والتي ورد فيها أيضا أن ما قام به تشوفين كان “عاملا مسببا رئيسيا” في مقتل فلويد، كما تم فصل تشوفين من قسم الشرطة الذي عمل فيه منذ العام 2001.

واتسعت رقعة الاحتجاجات في الولايات المتحدة على مقتل فلويد إثر تدخل عنيف للشرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، ما دفع السلطات إلى فرض حظر التجول في عدة مدن، وندد الرئيس دونالد ترامب بأعمال الشغب، داعيا إلى “المصالحة لا الكراهية وإلى العدالة لا الفوضى”.

سبوتنيك

شارك الموضوع :





