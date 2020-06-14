حلويات مفيدة أثناء فقدان الوزن





قام خبراء التغذية بتجميع قائمة بالحلويات التي لن تؤذي أولئك الذين يريدون إنقاص الوزن.

أوصى الخبراء بتناول الفواكه والشوكولاتة وفطيرة التفاح. ويلاحظ أن الاستهلاك المعتدل لهذه المنتجات مهم.

أخبر الأطباء مجلة “لا جاسيتا” الإسبانية عن الحاجة إلى تقليل استهلاك السكر أثناء فقدان الوزن. ومع ذلك، فإن التخلي الكامل عنه، محفوف بالضغط على الجسم، لذلك فإن كمية صغيرة من بعض أنواع الحلويات مقبولة.

تقول المادة: “إحدى أكثر الحلويات الموصى بها من قبل خبراء التغذية هي الشوكولاتة التي تحتوي على الكاكاو بنسبة تزيد عن 70٪”.

ومن المصادر المفيدة أيضًا للكربوهيدرات الحلوة الفواكه: التمر والزبيب والمشمش المجفف والكرز. لن تساعد على إخماد الرغبة الشديدة في تناول الحلويات فحسب، بل تساعد أيضًا على استقرار توازن الماء، بالإضافة إلى تزويد الجسم بالفيتامينات والمعادن.

يمكن إضافة فطيرة التفاح والسموذي إلى نظامك الغذائي.

سبوتنيك

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