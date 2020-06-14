إثيوبيا: أحرزنا تقدما كبيرا في المحادثات مع مصر والسودان حول سد النهضة





أعلنت وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية، اليوم الأحد، إحراز تقدم كبير في المحادثات مع مصر السودان، حول بناء ومل سد النهضة، والتي استؤنفت عبر الإنترنت الأسبوع الماضي بعد توقفها لثلاثة أشهر.

القاهرة- سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء “إنا”: “بناء على جدول ملء سد النهضة توصلت الدول الى تفاهم بشأن تعبئة المرحلة الأولى وحجم التدفق والخطوط التوجيهية لملء المرحلة الاولى ونهج قواعد إدارة الجفاف”.

وأضاف البيان أن الأطراف الثلاثة توصلت إلى تفاهم بشأن قواعد سلامة السدود ودراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي.

منذ عام 2011، شرعت إثيوبيا في بناء ما سيصبح أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا عند اكتمالها. يعتقد الكثيرون أنه عندما يتم تشغيل سد النهضة، فإنه سيؤدي حتمًا إلى نقص المياه في السودان ومصر، وهو أمر نفته إثيوبيا باستمرار.

وقالت الوزارة في بيان سابق، إن أديس أبابا “ترفض الرضوخ للضغط عليها عبر معاهدات قديمة تعود لحقبة الاستعمار لم تكن طرفا فيها”.

وأضافت أن مصر تتمسك باتفاقية وصفها بأنها غير عادلة في توزيع المياه، وذلك ردا على التصريحات المصرية.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية المصرية، محمد السباعي، إن “الطرح الإثيوبي يهدر كافة الاتفاقيات حول سد النهضة”.

أضاف السباعي أن إثيوبيا “لا تنظر لمصالح الأطراف الأخرى”، مؤكدا أن بلاده “اتبعت سياسة النفس الطويل في التفاوض بشأن سد النهضة”.

سبوتنيك

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