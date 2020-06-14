هاري وميغان ماركل يعيدون توجيه أنشطتهما الخيرية





أرجأ الأمير هاري وميغان ماركل إطلاق مؤسسة Archewell الخيرية واختاروا التركيز طاقاتهما على دعم حركة “الحياة السود مهمة”.

ووفقا لصحيفة “إكسبريس” البريطانية نقلا عن الخبيرة الملكية كاتي نيكول يخطط الزوجان، اللذان كانا “مشغولين للغاية” بالتركيز على تأثير كوفيد 19 ، فى مؤسساتهما الخيرية، على تركيز طاقاتهما على الحركة المناهضة للعنصرية.

وقالت كاتي: “حركة حياة السود مهمة لميغان وتهم هاري، وأنا أفهم أن هذا سيكون مجالًا حيث سنرى الزوجين يقومون بعمل أكثر بكثير ويولون المزيد من الاهتمام”.

ووفقًا للخبيرة الملكية، فإن ميغان على وجه الخصوص “شغوفة” بالحركة وتعتبر نفسها “نموذجًا يحتذى به” يمكنها التحدث عن قضية المساواة العرقية.

وتتواصل المظاهرات في عدة مدن أمريكية احتجاجا على مقتل الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد على إثر توقيفه من قبل الشرطة.

سبوتنيك

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