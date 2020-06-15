اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان





مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الإثنين 15 يونيو 2020م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 150.00جنيه

الريال السعودي : 40.00جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

اليورو : 168.00 جنيه

الدرهم الإماراتي : 41.09جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

الريال القطري : 41.54 جنيه

الجنيه الإسترليني : 187.50جنيه

الجنيه المصري : 9.30جنيه

ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.

ملحوظة: الأسعار أعلاه للتعامل النقدي (الكاش) في الخرطوم.

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