شاهد واستمع.. فنانة “الزنق” و “الكتم” تشعل السوشيال ميديا بغنائها وتمجيدها لقائد قوات الدعم السريع (حميدتي نار الضلع)





تداول عدد من رواد موافع التواصل الاجتماعي وعدد من الصفحات التي تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, تسجيل لإحدى الحفلات قام ناشروه بتركيبه على شكل مقطع, تغني فيه إحدى مطربات “الزنق” و “الكتم” وهو شكل من أشكال الأغاني الهابطة التي تقدم في الحفلات.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد أثارت المطربة جدلاً واسعاً بأغنيتها الهابطة التي كانت تتغنى بها (نار الضلع), حيث أصبح اسم الأغنية فيما بعد لفظ متداول بشكل كبير على مواقع التواصل, حيث يتداوله الكثير كنوع من المبالغة في جمال أو روعة الشيء الموصوف.

ولكن أكثر ما لفت إنتباه ناشرو التسجيل على السوشيال ميديا وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي غناء الفنانة لنائب رئيس المجلس السيادي السوداني, قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي.

حيث ظلت المطربة تردد وبحسب ما استمع محرر موقع النيلين (حميدتي نار الضلع) وزادت على ذلك بغنائها لأفراد الدعم السريع أيضاً بقولها (أولاد حميدتي نار الضلع).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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