برئاسة مانيس : اللجنة العليا لمكافحة تهريب الذهب تتفقد مطار الخرطوم





اكد وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس جدية الدولة في معاقبة كل من تسول له نفسه العبث بثروات وموارد البلاد مجدداً حرص الحكومة على توظيف كافة الموارد والامكانيات لتحقيق تطلعات الشعب السوداني .

جاء ذلك لدى زيارته التفقدية التي قامت بها اللجنة العليا لمكافحة تهريب الذهب عبر مطار الخرطوم والتي ضمت كل من وزيري الداخلية والطاقة والتعدين ، ورئيس هيئة الجمارك ، ومدير عام سلطة الطيران المدني، ونائب مدير عام شركة مطارات السودان القابضة ومدير مطار الخرطوم وممثلي الاستخبارات العسكرية والأمن الاقتصادي والمشرف العام على طيران القوات المسلحة ومدير طيران الشرطة ومدير أمن مطار الخرطوم والتي وقفت اللجنة من خلالها على بوابات وصالات المطار وقرية الشحن واطلعت على مواطن القوة وفرص التحسين والتطوير بالمطار .

و طافت اللجنة على الغرفة المركزية للمراقبة ووقفت على نماذج لبعض الضبطيات لعمليات تهريب الذهب والمخدرات والتي استخدمت فيها تقانة الرقابة الالكترونية كما اطلعت على الإجراءات التي اتخذت في مواجهة المهربين.

ووجهت اللجنة بضرورة تضافر الجهود بين الأجهزة الأمنية المختلفة واحكام التنسيق لتأمين المطار الخرطوم ومكافحة التهريب، وشددت على ضرورة تعميم الرقابة الالكترونية على كافة مداخل ومخارج المطار، بجانب انشاء نافذة موحدة لعمليات الوارد والصادر .

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس في تصريح صحفي أن زيارة اللجنة العليا لمكافحة تهريب الذهب ستكون لها نتائج طيبة على الأداء وتأمين العمل بمطار الخرطوم.

صحيفة الجريدة

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