حكومة الإمارات تتصدر مؤشر الثقة عالميا





أظهرت النسخة 20 من مؤشر إيدلمان للثقة 2020 أن التعامل الناجح مع جائحة كورونا، ساهم في تعزيز الثقة بحكومة الإمارات، فارتفعت بمعدل 11 نقطة، لتصل إلى أعلى مستوياتها، وتبلغ 65 في المئة، ولتكون أكثر الحكومات والجهات موثوقية على مستوى العالم.

واحتلت الحكومة الإماراتية مركز الصدارة في مجال الكفاءة والأخلاق لجهودها في التحالفات الدولية، وسياسات الدفاع، بالإضافة إلى توفير بنية تحتية آمنة ومعاصرة، وتنظيم التكنولوجيات الناشئة.

ونقلت وسائل إعلام محلية إمارتية عن تقرير مؤشر إيدلمان للثقة، أن 55 في المئة من المشاركين قالوا إن الحكومة المحلية تخدم مصلحة الجميع بالتساوي.

وارتكز التقرير على نتائح دراسة أجرتها شركة إيدلمان الاستشارية المعنية بتحليل البيانات. وشملت الدراسة 34 ألف مشارك في 28 سوقا، بمشاركة تايلاند وكينيا للمرة الأولى.

ويرصد “مؤشر إيدلمان للثقة” مستويات ثقة الشعوب في الحكومات المركزية والمحلية، الإعلام، الشركات التجارية، المنظمات غير الحكومية، وغيرها من العوامل المؤثرة في سير الحياة اليومية للشعوب.

كما ارتفعت الثقة بالشركات، بمعدل 4 نقاط. وأشاد تقرير المؤشر بالخطوات التي اتخذتها الشركات والرؤساء التنفيذيون، لمساعدة من طالتهم تداعيات الجائحة.

وتوصلت النتائج الأخرى المتعلقة بالجمهور المطلع أنه يثق بالقدرات المحلية الخاصة بالجهات الأربع: الحكومة 81 في المئة، والشركات بنحو 78 في المئة، والمنظمات غير الحكومية 76 في المئة، ووسائل الإعلام 64 في المئة.

ويعتقد 70 في المئة من الناس أن وتيرة التغيير، خاصة في مجال التكنولوجيا، تجري بسرعة كبيرة.

سكاي نيوز

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