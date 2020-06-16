جريمة بشعة في إيران… ظل يبحث عن ضحيته لمدة عام قبل أن يجدها ويقتلها





أقدم شاب إيراني على قتل زوجته ثم قطع رأسها وألقاها في النهر، قبل أن يتوجه إلى قسم الشرطة ويقوم بتسليم نفسه للسلطات.

وبحسب موقع “إيران إنترناشيونال”، قال الزوج إنه قتل زوجته وهي ابنة عمه، لأنها هربت من المنزل مع رجل آخر بعد يومين فقط من زواجهما القسري العام الماضي.

وعقب عام من البحث عثر عليها في مدينة مشهد وأخبرها أنه سامحها وطلب منها العودة إلى المنزل، وعندما وصلا إلى مدينتهما قتلها.

وبحسب مركز أبحاث تابع للقوات المسلحة الإيرانية في عام 2019، فإن ما يقرب من 30% من جميع حالات القتل في إيران كانت بذريعة “جرائم الشرف”.

وينص قانون العقوبات في إيران على عقوبة السجن بين 3 و10 سنوات بدلا من الإعدام أو المؤبد لمن يرتكب جرائم قتل أو إيذاء جسدي في إطار العنف المنزلي أو جرائم الشرف.

سبوتنيك

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