حمدوك “الساخر”: جماهير شعبنا العظيم سيتم رفع الحظر في حالة واحدة فقط وهي (..)





تحظى منشورات طريفة ومرحة بتفاعل كبير على صفحة ساخرة على فيسبوك باسم (الخبير الإقتصادي حمدوك)، ويشير مرافبون على خطورة الصفحات المزيفة على فيسبوك والتي إنتشرت بأسماء مشاهير في السودان فيما يعتبرها البعض تنفيس لما يعيش فيه الشعب من أزمات متواصلة.

ومن اخر المنشورات الساخرة التي حظيت بتفاعل كبير على صفحة (الخبير الإقتصادي حمدوك) بحسب ما نقل محرر النيلين (جماهير شعبنا العظيم سيتم رفع الحظر في حالة واحدة فقط وهي أن يكتب أي مواطن إقرار وتعهد بعدم الخروج في أي إحتجاجات أو مظاهرات ضد حكومتنا الموقرة بعد رفع الحظر ، غير كدة ماعندنا ليكم شئ .سنصمد وسنعبر وسننتصر).

الخرطوم/معتصم السر/النيلين

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